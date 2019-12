In der zweiten Hälfte drückten die Probstheidaer noch mehr und belohnte sich mit dem Ausgleich durch einen Kopfball von Djamal Ziane (58.). 20 Minuten später gelang Sascha Pfeffer dann noch der umjubelte Siegtreffer (78.). Durch den elften Saisonsieg behauptet die "Loksche" Rang zwei in der Tabelle, mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Energie Cottbus.

Wolfgang Wolf (Leipzig): "Ein ekliges Spiel. Erfurt hat uns in Zweikämpfe verwickelt. Sie machen aus einer Chance das 1:0. In der zweiten Halbzeit bin ich all in gegangen. Ich habe gesagt, ihr dürft euch nicht verrückt machen, wenn es mal nicht so läuft. Oftmals ist gegen zehn Mann schwieriger. Die Mannschaft hat ein sensationelles Halbjahr gespielt mit einem großartigen Abschluss.