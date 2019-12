Karsten Heine (Berlin): "Wir haben ein hervorragendes 1:0 erzielt. Von der Bank aus gesehen war es dann ein klarer Elfmeter. Danach haben wir schöne Tore erzielt und am Ende auch verdient gewonnen."



Sebastian Schmidt (Spieler Auerbach, der sein letztes Spiel absolvierte): "War sehr bitter, wie es gelaufen ist. Rechne aber dem Trainer hoch an, dass er mich noch einmal hat spielen lassen, obwohl ich die letzten Wochen nicht so oft trainieren konnte. Zum Spiel brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren. Nach der Roten Karte war es gelaufen, wir haben versucht, noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Bitter, aber ist nur Fußball."



Sven Köhler (Trainer Auerbach): "In der Anfangsphase war alles in Ordnung. Wir hatten eine glasklare Chance durch Zimmermann. Weiß nicht, ob beim Elfmeter nicht auch eine Gelbe gereicht hätte."