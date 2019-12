Auch in Halbzeit zwei präsentierte sich den 770 Zuschauern ein ähnliches Bild. Nach 68 Minuten kam Florian Kirstein aus 16 Metern frei zum Abschluss und hämmerte das Spielgerät an das Außennetz. Es sollte der einzige nennenswerte Abschluss der Leipziger bleiben. Nur eine Minute später gelang den Berlinern dann die verdiente Führung. Nach einer halbhohen Hereingabe von Mattis Daube startete Fardjad-Azad mit Tempo in den Strafraum der Gäste und nickte den Ball gekonnt zum 1:0 ein.

Miroslav Jagatic (Leipzig): "Unsere Fans haben heute alles rausgehauen. Man muss auch die Viktoria beglückwünschen. Wir haben zu harmlos agiert im letzten Drittel und haben nicht so richtig Druck aufbauen können. Eigentlich können wir auch glücklich sein das wir nicht noch ein zweites oder drittes bekommen. Wir werden keine Ausreden suchen. Man hat verloren und muss die Leistung des Gegners anerkennen. Wir sind keine schlechten Verlierer und ich bin mir sicher, dass wir unsere Punkte wieder holen werden. Jetzt sind erstmal Weihnachten und Neujahr und danach schauen wir weiter."



Benedetto Muzzicato (Berlin): "Wenn man die ganzen Spiele sieht, dann hat man schon ein bisschen Respekt, auch wenn man mit 1:0 in Führung geht. Die letzten fünf Minuten hat man gesehen, dass Chemie ein bisschen befreiter war als vorher, aber am Ende muss man sagen, dass unser Torwart im gesamten Spiel einen Ball auf das Tor bekommen hat und vielleicht noch eine Flanke abfangen musste. Das 1:1 wäre in meinen Augen heute unverdient gewesen. Wir haben in der Vergangenheit öfters solche Tore bekommen und heute glücklicherweise nicht. Ich denke das war ein absolut verdienter Sieg. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft."