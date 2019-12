Sven Körner (Halberstadt): "Glückwunsch an Heiko und sein Team. Wir wollten sehr defensiv arbeiten. Wir wollten Meuselwitz den Ball geben und über Nadelstiche zum Erfolg kommen. Das hat bis zum 1:0 gut funktioniert. Es fehlte aber die Genauigkeit, wir haben es nicht sauber zu Ende gespielt. Dann kriegen wir nach einem Standard das Tor. Da müssen wir besser verteidigen. Nach dem Wechsel kriegen wir zügig das 0:2. Dann können wir uns vorn nicht entscheidend durchsetzen. Der Sieg geht in Ordnung."



Heiko Weber (Meuselwitz): "Wir sind zehn Tage vor dem Weihnachtsfest. Kompliment an unseren Verein, was wir 2019 geschafft haben. Wir haben 52 Punkte geholt. Gerade in den letzten Monaten, was das Team und die Mannschaft hier abgeliefert hat. Das zeigt, dass wir den richtigen Weg geht. Leider sind wir nur Neunter, aber wir machen das, was wir können. Mit 24 Punkten werden wir im Januar noch härter trainieren. Die Mannschaft lässt sich nie hängen, sie zeigt Charakter. Es freut mich, dass wir alles Vertrauen des Vereins zurückgeschenkt haben."