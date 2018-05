Zwei Tore gleich zu Beginn

Die rund 1.400 Zuschauer konnten an der Partie an einem lauen Frühsommerabend in Babelsberg viel Spaß haben. Beide Teams gingen ein hohes Tempo, setzten auf Offensive und erspielten sich Chancen. Bereits in der Anfangsphase brachte Manuel Hoffmann den Gastgeber in Führung. Nach schönem Doppelpass mit Kubilay Büyükdemir traf er aus fünf Metern (8.). Doch der FCO glich postwendend aus: nach einer Ecke von Stepan Vachousek köpfte Dennis Blaser aus zwölf Metern zum 1:1 ein (11.).

Chancenreiche Partie

Beide Teams hatten nun Chancen zur Führung. Für die spielstarken Gastgeber verfehlte Abdulkadir Beyazit das Dreiangel knapp (28.) und scheiterte mit einem 19-Meter-Schuss (36.), Tino Schmidt wurde in höchster Not von Oliver Merkel gestoppt (43.). Für die kämpferisch überzeugenden Oberlausitzer verzog Jaroslav Dittrich einen Volleyschuss knapp (28.), Blaser wurde von Babelsbergs Keeper Marco Flügel gestoppt (29.), Merkel scheiterte mit einem 23-Meter-Schuss (43.), Bocar Djumo köpfte knapp drüber (71.).

Siegtor nach schnellem Gegenstoß

In der zweiten Hälfte ging es nicht mehr ganz so offensiv zur Sache, beide Abwehrreihen standen dichter. Dazu war das Spiel nicht mehr so laufintensiv. Nachdem der FCO eine Chance nicht nutzen konnte, fiel das Siegtor für die Gastgeber: Akdari traf nach einem Konter aus acht Metern für Babelsberg (72.). Nun drückte Neugersdorf auf das 2:2 - Babelsberg war dem 3:1 aber näher als Neugersdorf dem Ausgleich.

Die Stimmen zum Spiel:

Weidner: "Geteilte Gefühle" Bildrechte: IMAGO Manfred Weidner (Neugersdorf): "Ich habe heute geteilte Gefühle. Einerseits enttäuscht, dass wir gegen eine sehr gute Babelsberger Mannschaft verloren haben. Andererseits haben wir auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Es war eine abwechslungsreiche und kurzweilige Begegnung, zu der beide beigetragen haben. Wir haben aber zwei Tore zugelassen und deswegen verloren. Am Ende haben wir uns aufgebäumt und nach dem 1:2 alles versucht. Es wolle aber nicht mehr klappen. Ich bin froh, dass wir am letzten Wochenende den Klassenerhalt geschafft haben."



Almedin Civa (Babelsberg): "Wir sind sehr stark gestartet und 1:0 in Führung gegangen. Danach haben wir das 1:1 kassiert. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein Tor durch ein Standard bekommen haben. Das ärgert mich. Die zweite Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Es war ein sehr gutes Spiel, das von gegenseitigem Respekt geprägt war. Ich mag solche Mannschaften. Es sind faire Mannschaften. Es geht Auge um Auge aber fair zu."