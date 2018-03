Ein gutes Pflaster war Neustrelitz bisher schon nicht für die Oberlausitzer. Bei drei Gastspielen gab es nur einen Zähler, bei zwei Niederlagen. Das sollte sich diesmal ändern, zumal auch die Bautzener wegen der drohenden bis zu fünf Absteiger ein Auge nach unten haben muss. So gehörte die erste Viertelstunde den Gästen, doch dann kam Neustrelitz immer stärker auf. Bei einem Lattenknaller hatte Budissen-Keeper Maik Ebersbach noch Glück. In der 29. Minute war er geschlagen, als Zvonimir Teklic aus 20 Metern per Lupfer traf. Kurz vor der Pause hatte Tobias Heppner für die nun wieder etwas stärkeren Budissen den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss landete aber in den Armen von Keeper Norman Quindt.