Der erst dritte Auswärtssieg der gesamten Saison war völlig verdient: Die Gäste hatten mehr Spielanteilte und mehr Torchancen. Zunächst waren beide Mannschaften am Strafraum mit ihrem Latein am Ende. Die erste Gelegenheit vergab Neustrelitz, als Kelbel einen Dropkick über das Tor setzte (16.). Die FCO-Abwehr war da nicht im Bilde. Nach rund einer halben Stunde setzten sich die Oberlausitzer immer mehr in der Hälfte der TSG fest: Komnosv volley (28.) und Djumo per Kopf (36.) vergaben noch. Doch die Führung kündigte sich geradezu an: Blaser scheiterte nach einer Kopfballverlängerung noch aus Nahdistanz (41.), ehe sich Djumo nach einem Steilpass von Vachousek gegen Capli durchsetzen konnte und den Ball am Torwart Quindt rechts vorbei in die Maschen schob (44.).

FCO-Trainer Manfred Weidner hatte den Job von Vragel da Silva übernommen. Er ist auch Manager bei den Sachsen. Bildrechte: IMAGO