In der ersten Minute nach Wiederanpfiff konnte Neustrelitz durch ein Kopfballtor von George Kelbel ausgleichen. Die Meuselwitzer schienen noch nicht richtig zurück auf dem Platz, da fiel bereits das 2:1 durch Glodi Zingu (53.). Das Spiel bekam nach dem Führungstreffer eine kämpferische Note. Nachdem sich Mäder im Zentrum frei spielen konnte, wurde er von der Neustrelitzer Abwehr zu Fall gebracht. Schiedsrichter Benjamin Schwermer entschied auf Foulelfmeter, den David Urban gekonnt einnetzte (67.) Nun wurde es ein rassigeres Spiel. Die TSG machte mehr Druck und wollte den Führungstreffer, der ihnen auch in der 81. Minute durch Zvonimir Teklic gelang. Damit rutscht Meuselwitz einen Platz nach unten, ist nun Zehnter. Neustrelitz bleibt auf Rang 17. Am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Meuselwith muss zu Germania Halberstadt, die TSG spielt gegen den 1. FC Lok Leipzig.

Das sagten die Trainer:



Achim Hollerieth (Neustrelitz): "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut. Waren zu hektisch und zu träge. In der Pause forderte ich auf, ruhiger und besonnener zu bleiben, mit mehr Ballkontakten zu agieren. Dann gab es von uns eine tolle Steigerung mit mindestens zwei Sonntagstoren. Unser Team hat sich heute belohnt, weil es bis zum Schluss als Einheit aufgetreten ist, was in unserer jetzigen Tabellensituation besonders wichtig ist."