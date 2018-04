Wacker begann im Vergleich zum 1:2 bei Staffelsieger Energie Cottbu s mit vier Veränderungen. Unter anderem mussten Kapitän Jerome Propheter und Benjamin Kauffmann nach ihrer jeweils fünften Gelben Karte zuschauen. Die Thüringer begannen besser und hatten durch in der Anfangsviertelstunde einige gute Möglichkeiten. Die beste vergaben Matthias Peßolat, der nur den Pfosten traf, und Cihan Ucar, der im Nachschuss an Union-Schlussmann Niklas Bolten scheiterte.

In der 24. Minute war es dann aber soweit: Nach einer Unstimmigkeit in der Fürstenwalder Defensive schob er aus zentraler Position zur Führung ein. Zehn Minuten später legten die Gäste nach. Wieder half die Union-Abwehr mit, die den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam. So konnte Oliver Genausch aus Nahdistanz vollenden.