In der Schlussphase einer ereignisarmen Partie trafen Sieber (78./82.) und Zimmermann (87.) jeweils nach Eckbällen von Schlosser per Kopf. Der Sieg war nicht unverdient, Auerbach hatte insgesamt mehr vom Spiel. In der an Chancen armen Partie hatten Wild (9.) und Heger (57.) per Pfostenschuss bereits gute Möglichkeiten. Bautzen, das weiter auf den ersten Sieg 2018 wartet, hatte eine Chance: Schmidt traf aus 20 Metern ebenfalls nur den Pfosten (36.).

Bildrechte: Torsten Zettl