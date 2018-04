Knackige Anfangsphase

Nach zuletzt vier erfolgreichen Spielen begann Auerbach entsprechend selbstbewusst und hatte schon nach vier Minuten die Führung vor Augen. Marcin Sieber verlängerte nach einem Eckball per Kopf auf den heranstürmenden Felix Lietz, der den Ball an den Pfosten setzte. Beide Teams agierten mit offenem Visier, störten früh und dabei auch oft unfair. Viele Unterbrechungen hemmten so den Spielfluss. Gefährlich wurde es zunächst nur nach Standards. Nach einem zu kurz abgewehrten Einwurf zog Marc-Philipp Zimmermann aus 17 Metern ab, sein scharfer, aber unplatzierter Schuss landete in den Armen von Keeper Niklas Bolten (24.). Auf der Gegenseite segelten gleich drei Gästespieler an einer Freistoßeingabe vorbei. Aus dem Spiel heraus kamen beide Teams lange nicht zu Chancen. Doch dann schlug die Sekunde von Torjäger Zimmermann. Er entwischte seinem Gegenspieler und köpfte die butterweiche Flanke von Marcel Schlosser zur vielumjubelten Führung ins Tor: 1:0 (33.).

Fürstenwalde wirkte angeschlagen, Auerbach hatte nun Spiel und Gegner fest im Griff, konnte sich aber in der Offensive nicht mehr durchsetzen und musste kurz vor der Pause auch noch eine Hiobsbotschaft verkraften. Vorlagengeber Schlosser musste mit muskulären Problemen vom Feld.

Irre Schlussminuten

Alexander Mattern (l.) im Duell mit Lukas Stagge. Bildrechte: Marcus Schädlich Nach dem Wechsel hatte Fürstenwalde mehr Ballbesitz, in Torgefahr konnte der Tabellenfünfte die optische Überlegenheit aber nicht ummünzen. Die Abwehr der Hiemisch-Elf stand sicher, Torhüter Stefan Schmidt war nahezu beschäftigungslos. Auch Auerbach blieb im Spiel nach vorn lange zu harmlos. Der erste Aufreger war der Platzverweis gegen Fürstenwaldes Awassi nach einem wiederholten Foulspiel. Auerbach bekam nun Oberwasser und erzielte nach einem blitzsauberen Konter das 2:0. Dabei bediente der eingewechselte Thomas Stock Zimmermann, der in Torjägermanier einschob. 2:0! Die Entscheidung? Denkste! Mitten im Jubel kassierte Auerbach den Anschlusstreffer.

Es folgte eine turbulente Schlussphase, die kein Auerbacher so schnell vergessen wird. In Unterzahl kamen die Gäste 15 Sekunden vor Schluss nach einem Kopfball aus Nahdistanz durch Kemal Atici zum Ausgleich. Doch das letzte Wort hatte der VfB. Der zuvor eingewechselte Kapitän Philipp Kötzsch schloss einen Konter in der Nachspielzeit erfolgreich ab. Der Jubel danach war grenzenlos.

Die Stimmen zum Spiel:

Matthias Maucksch (Fürstenwalde): "Glückwunsch an Auerbach - und auch bis zwei Minuten vor Schluss an meine Mannschaft. Wenn man die Konstellation sieht, nach einer Gelb-Roten Karten einen 0:2-Rückstand noch auf 2:2 zu stellen, zeigt, dass die Mannschaft lebt und bereit ist, gegen Widerstände anzukämpfen. Und Widerstände hatten wir heute einige im Spiel - nicht nur den Gegner, sondern auch jemanden anderes. Ich will aber nicht mehr dazu sagen, da man andernfalls dafür Geld bezahlen muss."

Michael Hiemisch (Auerbach): "Es war im Vorfeld klar, dass beide Mannschaft über das Kämpferische ins Spiel kommen. Es ging darum, Räume freizukämpfen, die zweiten Bälle zu erkämpfen und in die Zweikämpfe zu kommen. Wir haben teilweise zu umständlich gespielt. Das Tor zum 1:0 haben wir so erzielt, wie ich es mir vorgestellt habe. Uns war klar, dass Fürstenwalde nach der Pause noch richtig etwas draufpacken wird. Das 2:0 war Fluch und Segen: Es hat uns in eine komfortable Situation gebracht, aber auch dazu veranlasst fünf bis zehn Prozent zurückzufahren. Die Spannung war ein Stück weit raus. Fürstenwalde ist jederzeit in der Lage, durch die physische Stärke zum Tragen zu bringen. Die Beine wurden bei uns schwer. Wir hatten das Glück, das Tor noch zu machen. Und ich freue mich über den Torschütze Philipp Kötzsch. Er ist für mich ein Sinnbild für das Arbeiten beim VfB Auerbach."