In der zweiten Halbzeit rannten die Auerbacher weiter an, aber sowohl Thomas Stock (53.) als auch Zimmermann (60.) blieben aus der Distanz erfolglos. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Zuschauer auf den Tribünen unruhiger, auch den Spielern auf dem Platz merkte man etwas Nervosität an. Die Lichtenberger standen immer tiefer, während Auerbach bis zum Schluss erfolglos gegen den Rückstand anlief. Sowohl Zimmermann, der an die Latte köpfte, als auch Stock, dessen platzierten Schuss Lichtenbergs Torwart Niklas Wollert gerade so aus dem Eck fischte, konnten die Auftaktniederlage letztlich nicht verhindern.