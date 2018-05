Volkan Uluc (Nordhausen): "Ein großes Kompliment an beide Mannschaften. Wir haben gegen den BFC viele Körner liegen lassen und waren mit der Pausenführung zufrieden. Nach zwei Unaufmerksamkeiten geraten wir dann in Rückstand. Es ist nicht normal, dass wir nach dem 1:2 zurückkommen. Wir hatten auch Glück mit den Wechseln und dem späten Tor. Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen. Wir nehmen den Sieg gern mit."

Michael Hiemisch (Auerbach): "Wir haben es geschafft, die Stimmung in der letzten Minute zu killen. Alles hat für ein Unentschieden gesprochen. Kapitän Kötzsch macht sein Tor. Alles war rund. Jemand hat uns das Ding dann noch versaut. Die ganze Rückrunde mit den englischen Wochen war kräftezehrend. In einem solchen Spiel wird jeder Fehler bestraft. In der letzten Linie muss man besser aufpassen. Das letzte Tor ist ärgerlich, da waren wir zu naiv. Ich bedanke mich bei Verein und Funktionsteam. Ich werde auch in Zukunft immer gern nach Auerbach kommen."