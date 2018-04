Herrliches Fußball-Wetter in Berlin. Die Chemiker begannen konzentriert und attackierten früh. Die jungen Wilden von Viktoria standen dem nicht nach und waren in den ersten zwanzig Minuten etwas zielstrebiger. Speziell Viktorias Justin Hippe sorgte für einigen Wirbel, doch die Chemiker waren auf dem Posten. So langsam kamen aber die Leutzscher in Schwung. Sie versuchten es mit langen Bällen in den Strafraum der Berliner. Ein probates Mittel, da die Viktoria-Abwehr nicht immer sattelfest wirkte.



Den ersten Riesen konnten die Chemiker in der 26. Minute verbuchen. Manuel Wajer hatte viel Zeit, schaute und bediente Pierre Merkel, der am langen Pfosten lauerte. Seinen Kopfball hielt Viktoria-Schlussmann Pascal Kühn auf der Linie fest. Neun Minuten später waren dann die Leipziger zielsicherer. Nach feiner Vorarbeit von Alexander Bury drückte Merkel aus Nahdistanz ab. Den ersten Ball konnte Berlins Keeper Kühn noch abwehren, beim zweiten Versuch von Merkel war er machtlos. Mit einer verdienten 1:0-Führung für Chemie ging es in die Pause.

Pierre Merkel. Torschütze zum 1:0 für die Grün-Weißen. Bildrechte: IMAGO