Co-Trainer Enrico Gerlach und Trainer Andeas Petersen hatten heute ordentlich Grund zum Jubeln. Vier Tore erzielt der VfB nur selten auswärts. Bildrechte: imago/Matthias Koch

Im Stadion Lichterfelde entwickelte sich von Beginn an eine flotte Partie. Die Germania erspielte sich die erste Chance der Partie. Patrik Twardzik setzte sich im Mittelfeld schön durch und zog aus 20 Metern ab. Der Ball zischte knapp am Viktoria-Kasten vorbei. Danach wurden die Hausherren aktiver und kamen besonders durch ihre Außenstürmer Chris Reher und Ugurcan Yilmaz besser in die Partie. Viktoria-Kapitän hätte nach einer Ecke sogar fast das erste Tor erzielt, scheiterte aber aus acht Metern an der eigenen Zielgenauigkeit (22.). Für etwas Zählbares sorgten jedoch die Sachsen-Anhalter. Nach einem Foul an Gillian Jurchner zeigte der Schiedsrichter Oliver Lossius auf den Elfmeterpunkt. Florian Beil trat an und brachte seine Germania in Führung (37.).