Thomas Herbst (Berlin): "Wir haben die eine oder andere Chance gehabt. Ansonsten war es sehr ausgeglichen, vor allem die erste Halbzeit. Wir waren heute sehr kompakt und kampfstark und hatten eine Viertelstunde vor Schluss die größte Chance im Spiel. Alles in allem geht das Unentschieden in Ordnung."

Heiko Scholz (Leipzig): "Das Unentschieden geht in Ordnung. Es waren sehr schwierige Platzverhältnisse. In der ersten Halbzeit waren mehr Zweikämpfe im Mittelfeld, in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut angefangen. Letztendlich hat uns Kirsten kurz vor Schluss den Punkt gerettet. Alles in allem war es eine faire Begegnung."