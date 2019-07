Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Nach einer Ecke traf McMoordy Hüther aus dem Gewühl schnell zum 1:0 (52.). Viktoria hatte diverse weitere Chancen, Rudolf Ndualu verwandelte eine davon nach einem Konter zum 2:0 (76.). Die Erfurter wirkten nun platt, die Berliner waren dem 3:0 näher als RWE dem Anschluss. Am Ende ging der Sieg für die Hausherren in Ordnung.