Bei den Nordhäusern stand wieder Tino Berbig im Tor. In der letzten Partie gegen Hertha BSC hatte noch Ruben Aulig den Kasten gehütet. Die Partie begann wie gemalt für die Gäste, denn bereits nach sechs Minuten klingelte es im Kasten der Viktoria. Nach einer abgewehrten Scholl-Ecke kam Jerome Propheter aus dem Hintergrund und bediente Florian Esdorf. Der 23-Jährige lauerte am langen Pfosten und schob locker ein.

Nach der Führung der Nordhäuser waren die Berliner um eine Antwort bemüht, doch es fehlte an Abschlüssen. Einen nennenswerten Torschuss konnten die Hauptstädter in der 18. Minute vermelden. Aber kein Problem für Wacker-Torhüter Berbig, der bei dem 25-Meter-Freistoß von Daniel Kaiser auf dem Posten war. Nach einer halben Stunde setzte der große Regen ein, das Spiel plätscherte so dahin. Viele Ballverluste auf beiden Seiten ließen kaum einen Spielfluss aufkommen. So ging es mit einer knappen Halbzeit-Führung für die Mannschaft von Volkan Uluc in die Kabinen.

Die Wacker-Kicker kamen etwas dynamischer aus der Kabine. Die erste gute Möglichkeit in Halbzeit zwei hatten aber die Gastgeber. Nach einem Freistoß aus der Distanz setzte Kaiser in der 58. Minute den Ball knapp am linken Dreiangel vorbei. Da wäre Berbig wohl chancenlos gewesen. Mittlerweile ergriffen die Hausherren mehr die Initiative, was Nordhausen Konterchancen eröffnete. Aber diese spielten die Thüringer nicht konsequent genug aus.



In der 77. Minute passierte es dann doch. Nach einem Eckball herrschte Konfusion im Viktoria-Strafraum. Den ersten Kopfball konnte Berlins Keeper Pascal Kühn noch abwehren, beim zweiten Versuch von Nils Pichinot war er machtlos: 2:0 für die Gäste. So holten die Uluc-Schützlinge relativ problemlos drei Punkte und kletterten auf Rang drei.