Wer steht an der Seitenlinie?

Sebastian Heidel war vergangene Saison noch Spieler und Kapitän des FC Eilenburg. Bildrechte: imago images/Picture Point

Es übernehmen die Co-Trainer im Doppelpack. Markus Urban und Sebastian Heidel, der vor einem Jahr noch selbst als Spieler auf dem Rasen stand, haben am Samstag das Kommando.

Wie ist die Tabellensituation?

Eilenburg rangiert auf Platz 16 (22 Punkte), die Gäste auf 6 (49 Punkte). Auf dem Papier eine klare Sache. Aber Fußball ist bekanntlich keine Wissenschaft. Und es gibt durchaus Fakten, die Mut machen. Denn schaut man auf die Heimbilanz der Gastgeber, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Zuhause ist der FCE eine Macht, holte 19 seiner 22 Punkte im eigenen Stadion und hat seit September kein Heimspiel mehr verloren.

Doch auch die Gäste aus Berlin-Treptow reisen mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Eilenburg. In der Auswärtstabelle belegt man aktuell Platz 3, holte mehr Punkte in der Ferne (27) als im heimischen Stadion (22). Es wird spannend sein, zu sehen, welche dieser beachtlichen Statistiken am Samstag ausgebaut wird.

Wie verliefen die vergangenen Spiele?

FC Eilenburg:

0:1 Berliner AK (A)

3:2 Union Fürstenwalde (H)

0:0 VfB Auerbach (H)

1:3 Carl Zeiss Jena (A)

4:0 Optik Rathenow (H)



VSG Altglienicke

2:2 VfB Auerbach (A)

3:0 Energie Cottbus (H)

3:1 Fürstenwalde (A)

4:1 Berliner AK (H)

1:1 Carl Zeiss Jena (H)

Da war doch noch was - das Hinspiel

Beim FC Eilenburg denkt man nur ungern an das Hinspiel in Berlin zurück - das bisher einzige Pflichtspiel-Duell der beiden Klubs. Trainer Nico Knaubel hat es trotzdem getan: "Sie waren sehr gut und uns fußballerisch und vom Tempo haushoch überlegen", erinnert er sich. Allerdings sei seine Mannschaft mittlerweile gefestigt und werde mit Sicherheit anders auftreten als bei der 0:6-Niederlage am 10. Spieltag. Trotz aktueller Sorgen bleibt der Chefcoach optimistisch: "Wir werden wegen den Corona-Fällen nicht den Kopf in den Sand stecken. Im Training sind alle mit Leidenschaft dabei. Das wollen wir auch am Samstag auf den Platz bekommen."

Wie viele Mannschaften steigen ab?