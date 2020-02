Auf dem Platz aber zeigten die Nordhäuser trotz zahlreicher Abgänge in der Winterpause bisher großen Kampf. Am vergangenen Wochenende drehten sie einen 0:3-Rückstand gegen den starken Aufsteiger SV Lichtenberg binnen weniger Minuten in eine 4:3-Führung. Auch wenn sie sich am Ende mit einem 4:4-Unentschieden begnügen mussten, war Trainer Tino Berbig nach dem Spiel zufrieden: "Das war ein Punktgewinn heute, der uns noch enger zusammenrücken lässt."