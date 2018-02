Mit dem "Cottbus-Punkt-Gefühl" im Rücken rückt Budissa Bautzen am Sonntag (13:30 Uhr) im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark an. Bei der BSG Chemie herrscht nach dem 0:4 beim SV Babelsberg Katerstimmung, die Mission Klassenerhalt wird immer kniffliger. Das Prinzip Hoffnung halten die Leutzscher aber weiterhin aufrecht. Das hat auch Chemie-Trainer Dietmar Demuth verinnerlicht: "Hoffnung ist immer da, wir glauben dran. Es sind noch genügend Spiele. Aber wir müssen auch mal anfangen zu punkten."



Knapp ging es zwischen beiden Mannschaften in der Saison immer zu. Im Punktspiel in Bautzen gewannen die Budissen 1:0, das Viertelfinal-Spiel im Sachsenpokal ging im Leutzscher Holz mit 1:0 an die Grün-Weißen. BSG-Coach Demuth erwartet einen sehr schwierigen Gegner: "Das ist keine leichte Aufgabe. Aber für uns gibt es sowieso keine leichten Aufgaben. Wir müssen selbst versuchen, wieder in die Spur zu kommen, wieder unser Spiel zu finden."

Nachdenklich: Chemie-Trainer Dietmar Demuth. (Archiv) Bildrechte: IMAGO