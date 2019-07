In der ersten Englischen Woche gibt es schlechte Nachrichten für den 1. FC Lok Leipzig. Bei den Sachsen, die am Mittwoch beim FC Rot-Weiß Erfurt antreten (ab 19:30 Uhr live im MDR-Stream), hat sich Sascha Pfeffer beim 2:1-Auftakterfolg der Blau-Gelben am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC II einen Anriss der Plantarsehne im linken Fuß zugezogen.

Florian Baak (Berlin) gegen Sascha Pfeffer (23, Lok). Bildrechte: imago images / Picture Point