Wie lange sitzt Robin Krüger noch auf der RWE-Bank? Bildrechte: imago images/osnapix

Auch in Berlin wird Krüger "zu 99 Prozent", wie er selbst sagt, auf der Bank sitzen. Wie es danach weitergeht, ist aber immer noch unklar. Einen langfristigen Plan gibt es noch nicht. Das heißt: Krüger weiß selbst noch nicht, wie lange er noch die Verantwortung für die Mannschaft hat. "Wir klären das Woche für Woche", berichtet der 30-jährige Jung-Coach, der bisher für die U19 von Erfurt zuständig war.



Was will Krüger nun anders machen als sein Vorgänger Thomas Brdaric, der vor zwei Wochen nach der peinlichen 0:4-Niederlage bei Aufsteiger SV Lichtenberg entlassen worden war? "Der Vergleich ist mir gar nicht so wichtig", entgegnet er, "wichtig ist, dass wir hohe Leidenschaft zeigen, Gas geben. Und mehr Tore schießen."