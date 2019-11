Wacker Nordhausen will im Nachholspiel beim BFC Dynamo am Mittwoch (27. November, ab 19 Uhr im Livestream und Liveticker auf sport-im-osten.de) seine Siegesserie fortsetzen und näher an die Tabellenspitze heranrücken. Nach zuletzt drei Erfolgen am Stück (4:0 gegen Rathenow, 3:1 in Meuselwitz, 2:0 gegen den Berliner AK) trifft die Mannschaft von Trainer Heiko Scholz nun auf einen schwer einzuschätzenden Gegner.