Der VfB Auerbach greift am Samstag gegen Energie Cottbus (Anstoß: 16 Uhr, live im MDR-Fernsehen und im Stream auf sport-im-osten.de) erneut ins Meister-Rennen der Fußball-Regionalliga ein. Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Lok Leipzig könnte die Mannschaft von Trainer Sven Köhler nun zum Stolperstein für die Lausitzer werden - und damit Lok im Titelkampf ein zweites Mal helfen, diesmal besten Willens.

Wieder mit von der Partie ist dabei Mittelstürmer und Top-Torjäger Marc-Philipp Zimmermann, der nach seiner abgesessenen Gelbsperre in die Mannschaft zurückkehrt. Fraglich ist, ob Neuzugang Oliver Genausch, der in der Winterpause vom insolventen Wacker Nordhausen ins Vogtland wechselte, dafür zurück auf die Ersatzbank rückt.

Genausch hatte sich zunächst gut eingefunden in Auerbach, erzielte zu Jahresbeginn bei Hertha BSC II nach seiner Einwechslung gleich ein Tor und leitete damit die Wende ein - Auerbach drehte in Berlin einen 0:1-Rückstand noch in einen überraschenden 2:1-Erfolg. Dann stand er bei Lok als Zimmermann-Ersatz in der Startformation, blieb aber weitgehend blass.