Und der große Aufstiegsfavorit aus Thüringen riss gleich von Beginn an das Spielgeschehen an sich und kam durch Nils Pichinot zur ersten aussichtsreichen Chance (3.). Das Gäste-Team von Miroslav Jagatic hatte in der ersten Viertelstunde mächtig mit dem defensivem Druck der Hausherren zu tun. Mit der Zeit kämpfte sich die BSG jedoch gut rein und agierte in der Defensive sehr stabil. Vor allem der 18-Jährigen Chemie-Neuzugang Björn Nikolajewski wusste mit seinem Stellungsspiel zu überzeugen. Kurz vor der Pause wurde es dann aber doch noch einmal brenzlig für den Aufsteiger. Löhmannsröben und Nils Pichinot kamen in aussichtsreicher Entfernung zum Kopfball, scheiterten aber am starken neuen Chemie-Goalie Benjamin Bellot (45.1/45.3).

Alexander Bury war auch heute wieder einer der Aktivposten bei den Leutzschern (Archiv). Bildrechte: imago images / Picture Point