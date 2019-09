Vor 2.178 Zuschauern im Albert-Kuntz-Sportpark entwickelte sich das erwartet hitzige Derby. Viele Zweikämpfe und wenige gelungene Offensivaktionen prägten in der ersten Hälfte das Bild. So gab es auch nur eine einzige richtige Torchance, die dafür aber gleich 100-prozentig war: Carsten Kammlott schaffte es aus sechs Metern freistehend nach Vorarbeit von Stepan Kores nicht, den Ball im Tor unterzubringen. RWE-Keeper Jannick Theißen konnte den schwachen Abschluss sogar festhalten.

Die Nordhäuser Florian Beil und Stepan Kores. (Archiv) Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Im zweiten Durchgang wurde es dann deutlich attraktiver. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff brachte Stepan Kores Wacker nach einem verunglückten Erfurter Klärungsversuch mit einem Schuss ins lange Eck in Führung. Die Gäste mussten nun kommen, und sie kamen. Rico Gladrow hatte in der 55. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment geblockt. Der eingewechselte Velimir Jovanovic konnte später aus Nahdistanz nach Pass von Sinisa Veselinovic nicht ins Tor abschließen (72.). Den Kopfball von Veselinovic in der Schlussphase fischte Jan Glinker noch aus der Ecke (86.). Es blieb beim 1:0, das Nordhausen mindestens für 24 Stunden auf Rang eins hievt. RWE bleibt auf dem zwölften Platz.