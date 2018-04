Choreographie der Babelsberger Fans. Bildrechte: IMAGO

Unbekannte haben auf einem Rastplatz der A 143 im Saalekreis einen Bus mit Fans des SV Babelsberg angegriffen. Vier Personen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen mit. Die Fans des Regionalligisten hatten am Mittwochabend auf dem Rastplatz "Pappelgrund" bei Teutschenthal eine Pause eingelegt. Plötzlich seien vier Fahrzeuge vorgefahren, aus denen 10 bis 15 Menschen ausgestiegen seien. Die Gruppe griff die Fußballfans direkt an. Es seien unter anderem Flaschen geworfen worden. Die Fans konnten sich in ihren Bus retten.