Das Spiel begann ausgeglichen mit Vorteilen für Wacker. Doch die Gastgeber nutzen die wenigen Chancen zunächst nicht. Tobias Becker rutschte an einem Eckball vorbei (9.), Ilir Azemi schoss in die Arme des Babelsberger Torhüters Marco Flügel, der den gesperrten Marvin Gladrow vertrat (18.).

In der 28. Minute musste Babelsbergs Sven Reimann nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Roter Karte den Platz verlassen. Nordhausen nutzte die Überzahl schließlich zum Führungstor kurz vor der Pause: Nach einer flachen Hereingabe von Joy Lance Mickels stellte Nils Pichinot seine Qualitäten als Torjäger wieder einmal unter Beweis und erzielte das 1:0 (44.).

Die zweite Halbzeit startete zunächst ruhig. Babelsberg hatte in Unterzahl kaum Möglichkeiten, das Spiel auszugleichen. Nordhausen beschränkte sich weitestgehend auf das Verwalten des knappen Vorsprungs. In der Schlussphase hatten die Babelsberger noch eine große Chance, nach Verwirrung im Nordhäuser Strafraum konnten die Gastgeber aber gerade so klären (81.).