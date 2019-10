Fußball | Regionalliga Nordost Wacker Nordhausen unterliegt Frühstartern aus Cottbus

11. Spieltag

Der FSV Wacker Nordhausen hat eine umkämpfte Partie gegen den FC Energie Cottbus mit 1:2 (1:2) verloren. Dabei hatte das Team von FSV-Trainer Heiko Scholz in der ersten halben Stunde klare Nachteile. Drittliga-Absteiger Cottbus hatte die reifere Spielanlage und nutzte zwei seiner zahlreichen Chancen zu Toren. Nach der Pause dominierte Wacker, doch am Ende fehlte den Thüringern auch in Überzahl das Schussglück.

von Felix Thiel (Nordhausen)