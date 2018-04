Nach der Pause gestaltete sich das Spiel noch offener und Altglienicke erspielte sich mehrere gute Chancen. In der 60. Minute nutzte Christian Preiß eine halbherzige Verteidigungsleistung Nordhausens und schob aus acht Metern zum 1:1 ein. Die Hausherren ließen in dieser Phase zwar nicht stark nach, doch entweder fehlte es ihnen an Genauigkeit oder dem entscheidenden Quäntchen Glück. So besaßen Nils Pichinot in der 54. sowie Mickels in der 73. Minute zwei hochkarätige Chancen, um Wacker erneut in Führung zu bringen. Auch ein weiterer Stürmer, den Volkan Uluc mit Daniel Hägler in der 81. Minute brachte, konnte am Ende jedoch das erneute Remis für die Thüringer abwenden.