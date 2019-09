Kommentar Wacker: Spielerisch hui, Umfeld pfui

Hauptinhalt

Mit einem Sieg gegen Lok Leipzig am Freitag (ab 19 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de) könnte Wacker Nordhausen wieder an die Regionalliga-Spitze springen, der Aufstieg in die 3. Liga scheint so realistisch wie noch nie. Doch das Umfeld bei Wacker ist noch nicht drittligareif. Ein Kommentar.

von Christian Dittmar