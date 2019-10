Die dritte Regionalliga-Niederlage in Folge für den ambitionierten FSV Wacker Nordhausen hat personelle Konsequenzen. Wie die "Thüringer Allgemeine" in ihrer Mittwochsausgabe (23. Oktober) berichtet, beorderte Cheftrainer Heiko Scholz den bisherigen Stammtorwart Jan Glinker (35) sowie Jan Löhmannsröben (28) und Sebastian Heidinger (33) einstweilen in die Reservemannschaft der Thüringer, die eine Klasse tiefer in der NOFV-Oberliga Süd spielt. Zudem rücken auch die sportlich bereits länger abgeschriebenen Mounir Chaftar und Vladimir Kovac nach unten.

Auch Keeper Jan Glinker muss in die "Zweite". Bildrechte: imago images/Picture Point

Man habe reagieren, an Stellschrauben drehen und ein Zeichen setzen müssen, begründete Scholz im Gespräch mit der "TA" die Entscheidung. Der 53-Jährige betonte im gleichen Zuge jedoch, dass die betroffenen Akteure nicht suspendiert seien. "Wir werden mit dem nun 20 Mann starken Kader enger zusammenrücken." Er kündigte ebenso an, nun den jungen Akteuren vermehrt Bewährungsmöglichkeiten zu geben.



Der zweit- und drittligaerfahrene Glinker (Union Berlin, 1. FC Magdeburg) verpasste in der laufenden Spielzeit bislang noch keine einzige Regionalliga-Minute. Auch Heidinger und Löhmannsröben, der erst im Sommer mit einigen Vorschusslorbeeren von Drittligist 1. FC Kaiserslautern an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, zählten zum Stammpersonal und sollten eigentlich als Leistungsträger vorangehen.



Durch die jüngsten drei Pleiten in Serie in Auerbach (2:5), gegen Energie Cottbus (1:2) und beim 1. FC Lok Leipzig (3:4) rutschten die zuvor zweitplatzierten Nordhäuser aktuell auf Rang fünf ab und haben bereits acht Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Hertha BSC II und VSG Altglienicke.