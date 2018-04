Die Zuschauer bekamen schnell einen Vorgeschmack, was sie auf der Glaserkuppe zu erwarten haben - nämlich eine irre Partie. Nur wenige Sekunden waren vergangen, da brachte ZFC-Keeper Pachulski den ehemaligen Meuselwitzer Dadashov im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte schritt selbst zur Tat und scheiterte an Pachulski. Die Berliner drängten weiter und hatten die nächste Chance zur Führung, doch Rausch nagelte die Kugel an den rechten Pfosten. Den Zipsendorfer Fans wurde kurzzeitig Angst und Bange, doch ihr Team fing sich und ging in der 13. Minute in Front. Nach einem langen Abschlag schnappte sich Brinkmann den Ball und knallte das Leder unter den Balken des BFC-Gehäuses. Bis zur 39. Minute konnte sich das Team von Heiko Weber freuen, dann gelang dem BFC der Ausgleich. Urban unterschätzte eine Flanke und der dahinter lauernde Dadashov traf aus acht Metern zum 1:1.

Wirbelwind Dadashov blieb in der BFC-Kabine, er war wohl Rot gefährdet. Für ihn kam Rabiega. Bei Meuselwitz wechselte ZFC-Coach Weber Weiß für Weinert ein. Die zweite Hälfte begann, und es sollten aufregende Minuten werden. In der 77. Minute wurde Al-Azzawe gelegt – und der Schiedsrichter zeigte erneut auf den Punkt. Diesmal lief Cubukcu an und Teufelskerl Pachulkski parierte seinen zweiten Strafstoß.



Kaum war die Situation für die Zipsendorfer bereinigt, musste wenig später Trübenbach nach einem ungestümen Foul vom Platz. Der ZFC in Unterzahl, doch es wurde noch wilder. In der 82. Minute kamen die Meuselwitzer in den Genuss eines Foulstrafstoßes – und der saß. Urban lief an und besorgte das 2:1. Danach hatten die Gastgeber noch einige kritische Momente zu überstehen, aber sie hielten den Sieg fest. Nach dem 2:1 gegen Cottbus gelang den ZFC-Kickern auf der Glaserkuppe der nächste Streich.