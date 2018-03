Heiko Weber (Meuselwitz): "Wir waren eine Halbzeit extrem fokussiert, taktisch voll gefordert und haben alles probiert. Wir fingen uns aber mit dem Halbzeitpfiff das Gegentor ein. In der zweiten Halbzeit haben wir alles rausgeholt, sind gerannt und haben unheimlich gefightet. So haben wir noch zwei schöne Tore erzielt. Jetzt wollen wir in dieser Art weiterhin punkten."