Zwei Serien endeten an diesem Sonntag auf der Glaserkuppe: Der ZFC Meuselwitz holte sich nach vier Niederlagen in Serie endlich wieder einen Dreier, der VfB Auerbach kassierte nach vier Spielen mal wieder eine Niederlage.

Beide Teams starteten mit der Aufstellung aus dem letzten Spiel, die Gastgeber allerdings nicht ganz freiwillig. Andy Trübenbach und Enrico Rudolph fehlten verletzungsbedingt, Fabian Stenzel war wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. Den Gästen – zuletzt acht Punkte aus vier Spielen – merkte man das Selbstbewusstsein an. Die Vogtländer wirkten ballsicherer, allerdings in der ersten Halbzeit meist ohne die große Torgefahr.



Anders der ZFC: Da klemmte es zwar im Passspiel, die Chancen für Tore gab es aber. Bereits nach drei Minuten hätte der Unparteiische bei einem Bodycheck gegen René Weinert Elfmeter geben können. Dann scheiterte Alexander Dartsch (12.) an Keeper Maximilian Schlosser, der zuvor den Ball nach einer harmlosen Eingabe nicht festhalten konnte. Einen Riesen hatte Auerbach auch, als Thomas Stock in der 18. Minute gleich zweimal den Ball nicht unterbringen konnte. In dieser Phase lief beim ZFC nicht viel zusammen, doch dann klingelte es in der 26. Minute. Nach einem zunächst abgewehrten Freistoß traf Danny Breitfelder mit tollem Seitfallzieher aus 14 Metern ins linke Eck. Luca Bürger (28.) und Weinert mit schönem Freistoß (36.) hätten nachlegen können. Dazwischen hatten die Gäste viel Ballbesitz, kamen vorn aber nicht entscheidend zum Abschluss.