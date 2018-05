Der ZFC Meuselwitz hat sich vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Den Zipsendorfern reichte am Sonntag gegen den FSV Luckenwalde ein 2:2.



Im Vergleich zum 0:2 bei Union Fürstenwalde tauschte der ZFC drei Spieler: Tom Pachulski, der am vergangenen Wochenende noch auf dem Feld aushelfen musste, stand wieder für Chris Kroner im Tor, ansonsten starteten Sebastian Albert und David Urban für Janik Mäder und Fabian Stenzel. Auch Luckenwalde tauschte den Torwart, Konstantin Filatow spielte für Robert Petereit. Weiterhin standen Leonel Kadiata und Daniel Becker für Johannes Neumann und Jonas Arnold in der Startformation.