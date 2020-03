Das Tor spielte Energie in die Karten. Immer wieder kamen die Lausitzer über ihren flinken Außen, Moritz Broschinski hatte per Kopf in der 22. Minute den zweiten Treffer auf dem Kopf, verzog aber. Kurz vor der Pause traf der Cottbusser, stand aber knapp im Abseits. Und der ZFC? Der mühte sich, kam aber nicht richtig rein in die Partie. Ein Grund, die vielen Ungenauigkeiten im Spiel nach vorn. Chancen vor der Pause gab es keine.Moritz bringt Meuselwitz ins Spiel