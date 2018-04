Von Beginn an entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem fulminanten Doppelschlag gingen die Gastgeber in Führung: Erst erzielte Luca Bürger das 1:0 (19.), dann köpfte Felix Müller zum 2:0 ein (21.). Doch Auerbach gab sich nicht auf und kam durch einen Kopfball von Marc-Philipp Zimmermann zum Anschlusstreffer (29.). Noch vor der Pause stellte Rene Weinert nach Sololauf und Vorlage von Janik Mäder den alten Abstand wieder her (35.).

Mit dem Sieg hat der ZFC, dessen Trainer Heiko Weber nach dem Spiel seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bekanntgab, auf Platz acht nun zehn Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang. Auerbach steht auf Rang zehn und hat sieben Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone. Am Wochenende steht bereits der nächste Spieltag an: Auerbach reist am Samstag nach Luckenwalde, Meuselwitz am Sonntag nach Fürstenwalde.