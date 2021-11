Fußball | Regionalliga Rathenow-Trainer Kahlisch appelliert für Impfpflicht: "Es wird viel zu viel gequatscht"

Klare Worte im "SpiO"-Frühstück. Wir sprachen am Montag (29. November) mit Optik Rathenows Trainer Ingo Kahlisch zur Lage in der Regionalliga. Hinrunde geschafft, Zukunft offen? Der 65-Jährige findet die derzeitige Fortführung des Spielbetriebes in Ordnung und appelliert an die Politik, die Impfpflicht einzuführen.