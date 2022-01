"Natürlich ist es schön, nach der längeren Pause, wieder gut ins Jahr zu starten, weil man nie so genau weiß, wo man steht", zog Djamal Ziane ein positives Fazit nach dem wichtigen 3:2-Sieg von Lok Leipzig gegen den FC Carl Zeiss Jena. Für Maximilian Oesterhelweg, der auf der anderen Seite stand, sah das natürlich ganz anders aus: "Wir hatten alle schlechte Laune nach dem Spiel", so Jenas Nummer 13.

Tabellarisch ist die Konstellation jetzt wie folgt: Lok ist Vierter mit 42 Punkten und noch zwei offenen Nachholspielen. Jena ist Fünfter (40 Punkte) und hat noch ein Spiel nachzuholen. Ganz vorn, und damit aktuell für die Aufstiegsrelegation berechtigt, ist der BFC Dynamo mit 49 Punkten. Vor allem Lok könnte mit zwei Siegen in den Nachholern aufschließen, davon will Ziane jedoch aktuell nichts wissen. "Ich schaue nicht so oft auf die Tabelle. Die Saison ist noch lang", so Lok Leipzigs 14-Tore-Mann. Auch bei Oesterhelweg geht der erste Blick zurzeit nicht auf das Tableau: "Nach dem Spiel am Samstag brauchen wir uns nicht über Tabellensituationen unterhalten."