Doch wer dachte, damit sei der Aufstieg durch, sah sich getäuscht. Lotte legte vor frenetischem Publikum los wie die Feuerwehr. Dabei wurden die Gastgeber fast immer nach Standards gefährlich. So einer sorgte auch für die Führung. Tobias Willers köpfte nach einem Freistoß in der 27. Minute ein. Danach gab es bis zur Pause Chancen auf beiden Seiten. Auch nach dem Wechsel befand sich RB Leipzig fast ständig in der Defensive, musste die Angriffe der Sportfreunde abwehren. Dann wurde es dramatisch: Dennis Schmidt knallte kurz vor Schluss einen Freistoß an die Latte. In der letzten Nachspielminute lag der Ball dann im Leipziger Tor, Schmidt erzielte das 2:0.

Torschütze Tobias Willers (Lotte) jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Bildrechte: imago/osnapix