In der noch immer gewöhnungsbedürftigen Krisengegenwart jedoch bleibt auch das Trainingsgelände der Leutzscher im Alfred-Kunze-Sportpark weiter verwaist und dem Regionalliga-Fußballer und Student Bury daher nichts anderes übrig, als sich jeden Tag aufs Neue hochzuquälen, die – vorsichtig gesagt – ungeliebten Laufschuhe zu schnüren und irgendwie das Fitnesslevel nicht abrutschen zu lassen.



"Für das monotone Laufen, dafür bin ich nicht der Typ, dafür kann ich mich schwer motivieren", gestand der 28-Jährige am Montag (6. April) im "SpiO"-Talk des MDR offen und ehrlich. "Ich zwinge mich, ich mache es auch, aber wenn man nicht weiß, wann es wieder losgeht, ist es schwer. Es fehlt einfach der Ball am Fuß."