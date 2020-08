"Ich bin aktuell sehr zufrieden mit dem Kader", hob Causevic die Neuverpflichtungen hervor: "Ein Abstieg aus der 3. Liga ist nie einfach zu gestalten. Unter diesen Voraussetzungen ist es uns gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen." Bereits in den zurückliegenden Testspielen kristallisierte sich eine "homogene Truppe mit sehr viel Erfahrung, aber auch mit jungen Leuten" heraus. Spielerisch müsse man aber insgesamt noch eine Schippe drauflegen, so der CFC-Sportdirektor.

Eine Hiobsbotschaft mussten die Sachsen dennoch bereits verkraften: Beim Testspielsieg am Samstag (1. August) gegen die SpVgg Bayreuth (1:0) verletzte sich Neuzugang Robert Zickert schwer am Knie. Der erst vor wenigen Wochen vom 1. FC Lok Leipzig verpflichtete Innenverteidiger wird mehrere Woche ausfallen. "So eine Verletzung ist nie einfach für einen Fußballer. Er hat sich in den letzten Wochen bei uns als Leitwolf herauskristallisiert. Das ist extrem bitter für ihn und uns. Wir haben aber genügend Qualität im Kader, um den Ausfall zu kompensieren", meinte Causevic.