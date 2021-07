In einem offenen Brief an den NOFV hat der FCC gemeinsam mit den Fans die Zerstückelung der Spieltage in der Regionalliga scharf kritisiert. Auch die neuen Anstoßzeiten um 12 Uhr sowie um 16 Uhr seien "keine gute Tendenz", so Förster. "Dagegen wehren wir uns. Es muss wieder ein festes Spieltagsmuster geben, worauf die Fans sich verlassen können." Vor allem die An- und Abreise zu den Spielen gestaltet sich bei den neuen Zeiten zum Problem für die Zuschauer. Aber auch die Mannschaften leiden darunter. Im ersten Spiel gegen den Berliner AK musste der FCC extra einen Tag früher anreisen und im Hotel übernachten. Das sei laut Förster alles andere als optimal. Aber der Geschäftsführer ist zuversichtlich, "dass wir mit dem Verband in einen Dialog kommen und eine Lösung finden".