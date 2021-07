Der erste Spieltag in der neuen Regionalligasaison hält direkt einen fußballerischen Leckerbissen bereit: Am Samstag (24. Juli) empfängt Lok Leipzig den BFC Dynamo zum Ost-Klassiker im Bruno-Plache-Stadion (16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).