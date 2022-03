Der Chemnitzer FC geht die Partie gegen Spitzenreiter BFC Dynamo am Samstag (14:00 Uhr/live im MDR Fernsehen) durchaus selbstbewusst an. Christian Tiffert, der Trainer des Fußball-Regionalligisten, sagte im "SpiO-Talk" am Donnerstag (31.03.2022): "Der BFC ist eine extrem harte Nuss, aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir einem starken Gegner gefährlich werden und Spitzenspiele gewinnen können. Das wollen wir am Samstag beweisen."