Für den gebürtigen Pfälzer wäre ein Drittliga-Aufstieg mit Lok noch einmal ein "Höhepunkt" in seiner langen Trainerkarriere. Schließlich kehrt er zum Saisonende auf den Posten des Sportdirektors zurück. Wer seine Nachfolge übernimmt, ist noch unklar. Man sei in guten Gesprächen, lasse sich aber nicht unter Druck setzen, so Wolf. Dem Aufsichtsrat habe er bereits seine Kandidaten genannt.

An der nötigen Lizenz für die 3. Liga bastelt Lok aktuell. Am Bruno-Plache-Stadion müssen einige bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Zudem werde man das benötigte Ausweichstadion "rechtzeitig bekanntgeben", betonte Wolf und schob nach: "Wenn wir die 3. Liga erreichen, werden wir auch in der 3. Liga spielen und die Auflagen erfüllen."



Auch in punkto Personalplanung kommen auf den Sportdirektor und Cheftrainer in Personalunion arbeitsreiche Zeiten zu. Aufgrund der ungewissen Ausgangslage befinde man sich dabei in "einer ganz schwierigen Situation". Bis auf Paul Schinke hat niemand einen Vertrag über den 30. Juni hinaus. Man müsse zudem "zweigleisig planen", sagte Wolf: "Erst einmal gilt, die Spieler, die wir halten wollen, auch zu halten."