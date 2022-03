Die Regionalliga Nordost biegt so langsam auf die Zielgerade der Saison ein. Eine der Fragen dabei: Gibt es noch mal Spannung im Aufstiegsrennen? Stand jetzt wohl kaum, denn der Kampf um Platz eins scheint so gut wie entschieden. Spitzenreiter BFC Dynamo spielt in dieser Saison einfach zu souverän und hat sich einen Vorsprung von zehn Punkten angehäuft.

Spielverderber könnte möglicherweise noch der aktuell coronageplagte 1. FC Lok Leipzig sein, denn die Sachsen haben noch drei Nachholspiele vor der Brust, um den Rückstand beinahe aufzuholen. Auch deshalb will BFC-Spieler Matthias Steinborn nichts von vorzeitigen Glückwünschen wissen. "Es sind noch zehn Spieltage, also 30 Punkte zu vergeben", sagte der 33-jährige Ex-Lok-Spieler am Freitag im SpiO-Talk.

Matthias Steinborn hat eine Lok-Vergangenheit. (Archiv) Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Steinborn kennt und schätzt Atmosphäre im AKS

Am Sonntag geht es für Steinborn und Co. gegen den Stadtrivalen seines Ex-Clubs. 4.999 Fans dürfen bei der BSG Chemie Leipzig ins Stadion und werden für eine hitzige Atmosphäre sorgen. Die kennt Steinborn noch aus seiner Leipziger Zeit: "Es war immer etwas Besonderes, wenn wir gegen Chemie gespielt haben, und das ist es auch heute noch so. Es ist immer sehr hitzig dort und darauf freue ich mich."

Vorfreude ist also da, ein Gefühl von großem Druck aber nicht. Dafür hat man beim BFC offenbar die passenden Spieler im Kader. "Bei uns in der Mannschaft gibt es richtig viele kaputte, verrückte Charaktere. Die Truppe ist unheimlich geil und ich lache mich ständig tot. Beckus hat auch einen totalen Dachschaden. Eigentlich haben alle einen kompletten Pfeil im Kopf", beschreibt Steinborn die Stimmung im Team.

4.999 Zuschauer sind am Sonntag im Alfred-Kunze-Sportpark zugelassen. (archiv) Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Fitnesslevel: "Bei 100 Prozent war ich mit 18"

Bei ihm persönlich war die Stimmung allerdings nicht immer so heiter. Ein Fußbruch und eine zähe Covid-19-Erkrankung machten seine Premierensaison beim BFC streckenweise zur Tortur. Mittlerweile ist Steinborn aber wieder fit, zumindest so gut es noch geht: "Bei 100 Prozent war ich als ich 18 oder 19 war. Jetzt reicht es wahrscheinlich noch für 80 Prozent. Die 100 werde ich in meinem Fußballer-Rentenalter sowieso nicht mehr erreichen", so der 33-Jährige.

Die 100 ist möglicherweise auch gar nicht mehr nötig, denn die Mannschaft rollt trotzdem: "Ich bin stolz, was die Jungs auf dem Platz hingelegt haben". Und das soll auch am Sonntag so weitergehen. "Wenn wir unseren Stiefel runterspielen, müssten wir die drei Punkte holen und können dann entspannt mit einem Bierchen wieder nach Berlin. Aber es wird eklig dort", so Steinborn.