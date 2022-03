Zwei Monate dauert sie noch die Saison in der Regionalliga Nordost. Der Aufstiegskampf spitzt sich langsam aber sicher zu. Mit dem FC Energie Cottbus und dem Chemnitzer FC treffen am Sonntag (20. März) zwei Mannschaften aufeinander, die gern näher oben dran wären. Wir haben im "SpiO"-Talk mit Energie-Kapitän Axel Borgmann und CFC-Innenverteidiger Robert Zickert gesprochen.

Für Robert Zickert ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 31-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften des FC Energie Cottbus und kam dann zu den Amateuren. Der ganz große Wurf gelang ihm bei den Niederlausitzern nicht, obwohl er damals sogar unter der Leitung von Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (Cottbus spielte in der 2. Bundesliga) am Training der Profis teilnehmen durfte. "Es ist immer etwas Besonderes, nach Cottbus zurückzukommen", sagte Zickert und fuhr fort: "Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages bleibt es ein Spiel, in dem es um Punkte für meinen jetzigen Verein, den Chemnitzer FC, geht."